東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が、30日放送の『ナゼそこ？＋』（木曜後8：58）に出演。東京五輪の金メダルのボーナスの額を明かし、その行方についても説明した。【画像】気になる！桁違いの爆損した金額水谷隼の過去スクショ水谷はスタジオで「投資がすごい好きで、株とか為替をすごいやります」と紹介。「先月5000万円負けました。きょうも700万円負けてます」と明かした。お笑いコ