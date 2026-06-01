女優の川島海荷（32）が5月27日、Instagramを更新。競泳選手で夫の中村克（32）と結婚式を挙げた際の写真を投稿し、大きな注目を集めている。 【画像】「一瞬誰かわからんかった」“顔面タトゥー”瓜田純士、まさかのイメチェン写真にファン驚がく「フィギュアスケート滑っていそう」「普通にイケメンなんだよなあ」 「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」というコメントと共に投稿され