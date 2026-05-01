映画『SAKAMOTO DAYS』より、主人公・坂本太郎（目黒蓮）の命を狙う、正体不明の最凶の敵・X（スラー）を志尊淳が演じていることが明らかとなった。【動画】『SAKAMOTO DAYS』Snow Man主題歌収録キャラPV「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る