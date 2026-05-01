チーム内がザワついている。【もっと読む】巨人・甲斐拓也、上にも下にも居場所なし28日の広島戦で巨人の則本昂大（35）が大炎上したからだ。今季4試合目の先発で、本拠地の東京ドームで初登板。これまで勝ち星はないものの、試合直前まで3登板で防御率1.50。抜群の安定感でカードの初戦を任されていた。それが、広島打線に5回で移籍後ワーストとなる12安打6失点。2敗目を喫した。「チーム内にはクセバレを疑う声もあります