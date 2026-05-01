やけに静かな部屋の中で見つけたのは、小学生の男の子とワンコが寄り添って眠る穏やかな光景。その距離感からは、ただならぬ信頼関係が伝わってくるようです。 まるで兄弟のような寝姿が多くの人の心をつかみ、投稿は記事執筆時点で22万再生を突破。「寝顔が似てる」「幸せな光景」などのコメントが寄せられています。 【動画：小学生の男の子と犬→『やけに静かだな』と思い、見に行ってみたら…とんでもなく尊い『添い寝の仕