日本の自動車市場は「EV不毛の地」とまで言われるほど、EV普及率が低い。にもかかわらず、米テスラと中国BYDが日本攻勢に改めて舵を切るという。イラン情勢の影響でガソリン価格の高騰が懸念される中、EVが再び注目される可能性もあるが、果たして……。（佃モビリティ総研代表 佃 義夫）

トヨタは全方位で過去最高

EV専業のテスラやBYDは…？

トヨタ自動車の2025年度（25年4月〜26年3月）の世界販売台数（トヨタ、レクサス両ブランド）が1047万台（前年度比2.0％増）と過去最高となった。いわゆるトランプ関税の逆風が吹く中でも、ガソリン車やハイブリッド車をはじめ、プラグインハイブリッド車（PHEV）、燃料電池車（FCV）そして電気自動車（EV）と、あらゆる選択肢を提供する「全方位戦略」が勝因のひとつと言えるだろう。

ところで、一時期は世界的に大注目されたEVは、欧米における需要減退でかげりが見えている。かつてEVのリーダーだった米テスラの25年（暦年）の世界販売台数は約164万台。その同社を抜いてEV首位に立ったのが、中国のBYDであり、25年は同約225万台（前年比27.9％増）となった。しかしそのBYDでさえ、26年1〜3月の世界販売は前年比約20〜40％減と失速している。

特に日本ではEV自体が伸び悩んでおり、新車販売のうちEVは2％にも満たない状況だ。そうした中でも、テスラやBYDが今、「日本流」で販売強化に乗り出している。

日本自動車輸入組合が発表した25年度（25年4月〜26年3月）販売実績では、テスラが約1万3000台ほど※（前年の約2倍）、BYDは4536台（同）と確かに勢いはある。※同社が大半を占める「その他」の台数より

今後のカギを握るのが、国のEV購入補助金制度だ。4月から制度が変更されたことにより、各社で「悲喜こもごも」の結果となった。この影響は大きい。

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