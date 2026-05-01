2026年4月29日、夫婦絵師YouTuberのなつめさんちが自身のYouTubeチャンネルを更新。『トモダチコレクション わくわく生活』をプレイする様子を公開した。 （関連：【画像あり】夫婦絵師YouTuberが『トモダチコレクション』でオリジナルキャラクターをガチ制作した結果） まず2人は普通に操作をして、キャラクターのベースを作っていくことに。妻のさやは「もう楽しい」「一生やっていたい」と漏らし、普段