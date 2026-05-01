2026年4月29日、夫婦絵師YouTuberのなつめさんちが自身のYouTubeチャンネルを更新。『トモダチコレクション わくわく生活』をプレイする様子を公開した。

（関連：【画像あり】夫婦絵師YouTuberが『トモダチコレクション』でオリジナルキャラクターをガチ制作した結果）

まず2人は普通に操作をして、キャラクターのベースを作っていくことに。妻のさやは「もう楽しい」「一生やっていたい」と漏らし、普段から「トモコレ」を楽しんでいるようだ。2人は前髪などをペイントで構成していくようで、操作の段階では前髪なしのキャラクターを作っていく。

そして、さやがひと足先にペイント作業へ。メガネをかけた男性キャラクターに、前髪を描いていくようだ。続いて夫のげんもペイント作業に突入。約2時間ほど黙々とペイントを進め、ついに2人のオリジナルキャラクターが完成した。

げんは、メカパーツを顔の周りに纏わせた女性のキャラクターを制作。顔のパーツはもともとゲーム内にあるものを使い、顔周りはペイントで実現させたという。さやは、キョウくんというオリジナルキャラクターを制作。ツンツンした髪に紫のグラデーションが入っているようだ。げんは「全然できたね」「これは素晴らしい」とかなり満足したようで、さやも「楽しかった」とコメントをした。今後、今回作ったキャラクターはゲーム実況の動画にも登場するようだ。

今回の動画に視聴者からは「沼りそう」「凄すぎる」「神絵師だ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）