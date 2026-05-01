今日5月1日は、西日本から東日本にかけて雷雲が発達しやすい状況になります。雨がいったんやんで晴れ間が出たとしても、ザッと降る強い雨や、落雷、突風に注意が必要です。今朝低気圧に伴う雨雲が紀伊半島から関東付近に今日5月1日午前5時現在、低気圧に伴うまとまった雨雲が、紀伊半島から関東付近を覆っています。九州をはじめ、低気圧が離れつつある西の地域でもスッキリしない天気で、所々に雨雲がかかっている状況です。日