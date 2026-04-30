4月30日午前、山形県山辺町でクマが目撃されました。4月30日午前6時ごろ山辺町大塚の市街地でクマ1頭が目撃されました。クマは成獣とみられています。現場は同じころに山辺町近江で目撃された場所から数百メートルしか離れていませんでした。