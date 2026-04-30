あす5月1日、日本の公害の原点と言われる「水俣病」が公式確認から70年となります。その前日に、環境省の石原宏高大臣が水俣市を訪れています。 【写真を見る】石原環境大臣患者・被害者団体との懇談団体側から"健康調査手法に反発"の声 石原大臣は複数の患者・被害者団体との懇談に臨みました。 冒頭、謝罪から 冒頭、石原大臣は、2年前の懇談の場で環境省の職員が団体側の発言中にマイクを切り話を遮った問題について謝