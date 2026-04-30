お笑いコンビ・メイプル超合金（安藤なつ、カズレーザー）が30日、都内で行われた『ミンティア リフレッシュビート』PR発表会に参加した。【写真】コンビで！ゲームに熱中するメイプル超合金最近の難しかったことを問われると安藤は「首都高がハード。迷いまして。降りる出口を間違えて渋谷から乗って、1時間掛けて渋谷で降りた」とボヤいた。普通自動車免許取得のために教習所に通っていることを明かしているカズは運転そのも