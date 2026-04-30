メイプル超合金・カズレーザー、教習所で大苦戦 首都高は「人が走る場所じゃない」
お笑いコンビ・メイプル超合金（安藤なつ、カズレーザー）が30日、都内で行われた『ミンティア リフレッシュビート』PR発表会に参加した。
【写真】コンビで！ゲームに熱中するメイプル超合金
最近の難しかったことを問われると安藤は「首都高がハード。迷いまして。降りる出口を間違えて渋谷から乗って、1時間掛けて渋谷で降りた」とボヤいた。普通自動車免許取得のために教習所に通っていることを明かしているカズは運転そのものが「ハード。すぐに退所したい。車はめちゃくちゃムズい」と悩みを告白した。
中でも苦戦しているのが縦列駐車だそう。「望んでもないのにやらされた。俺、一生、縦列駐車しないから、あのコーナーだけキャンセルしたい」と本音をこぼす。教習所に通えるのは9ヶ月という期間だが「もうすぐ間に合わなくて失格になりそう」とも。モチベーション維持のために乗りたい車を問われたが、カズは「何もない。目の前の教習のことしか考えられない」と苦笑い。最後は「首都高とか絶対に無理。人が走る場所じゃない」と安藤に同調していた。
【写真】コンビで！ゲームに熱中するメイプル超合金
最近の難しかったことを問われると安藤は「首都高がハード。迷いまして。降りる出口を間違えて渋谷から乗って、1時間掛けて渋谷で降りた」とボヤいた。普通自動車免許取得のために教習所に通っていることを明かしているカズは運転そのものが「ハード。すぐに退所したい。車はめちゃくちゃムズい」と悩みを告白した。