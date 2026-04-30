海外の大学への進学などを目指す高校生を支援しようと、「海外チャレンジ塾」の受講生を熊本県が募集しています。 【写真を見る】海外進学を目指す高校生集まれ！ 「海外チャレンジ塾」受講生募集2013年度から937人が受講熊本 熊本県は、海外の大学への進学を目指す高校生を支援しようと、2013年度から「海外チャレンジ塾」を開いています。 難関大学への合格者には県が100万円を給付 行政主導のこうした講座は全国的に珍