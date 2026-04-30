サーモンの養殖が県内でいち早く始まった八峰町の岩館漁港で今シーズン初めての水揚げが行われました。脂がのり、型も良く育っていて、大型連休中に店頭に並ぶことになっています。川島有紗記者「八峰町の岩館漁港です。こちらでは養殖サーモンの水揚げが行われています。今回は250匹ほど水揚げされる予定です」水揚げが激減しているハタハタに代わる新たな収入源を確保しようと、県内では養殖の取り組みが次々