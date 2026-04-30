岡山県はきょう（30日）毎月流動人口調査の結果を発表しました。それによりますと、4月1日現在の岡山県の推計総人口は180万2,787人でした。男性は86万6,735人、女性は93万6,052人となっていて、前月より5,115人減少しました。 【画像をみる】市町村別の推計人口、外国人の人口動態は？ このうち、日本人は171万4,714人で4,964人減少（自然減：1,528人社会減：3,436人）、外国人は3万5,657人（自然増：4人社会減：155人）でし