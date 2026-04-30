ミャンマーの少数民族「ロヒンギャ」の男性と結婚し、自らもイスラム教へ改宗した日本人女性、聖子さん。迫害の歴史を背負う夫をそばで支えながら、難民認定を求める裁判を見守っている。彼女は何を思い、何を願っているのか。（ライター・織田朝日）●「世界で最も迫害されている少数民族の一つ」ロヒンギャは、主にミャンマー西部ラカイン州に居住してきたイスラム系の少数民族だ。長年の民族対立や軍による弾圧、特に2017年のミ