ミャンマーの少数民族「ロヒンギャ」の男性と結婚し、自らもイスラム教へ改宗した日本人女性、聖子さん。迫害の歴史を背負う夫をそばで支えながら、難民認定を求める裁判を見守っている。彼女は何を思い、何を願っているのか。（ライター・織田朝日）

●「世界で最も迫害されている少数民族の一つ」

ロヒンギャは、主にミャンマー西部ラカイン州に居住してきたイスラム系の少数民族だ。

長年の民族対立や軍による弾圧、特に2017年のミャンマー国軍による大規模な「殺戮」により、110万人以上が隣国バングラデシュなどへ避難したとされる。

この問題は日本のメディアでも大きく報じられ、ロヒンギャは「世界で最も迫害されている少数民族の一つ」とも言われている。

聖子さんの夫であるミョー・チョー・チョーさんも迫害を受け、2006年に来日した。難民認定を申請をしているが、これまで3回とも不認定となり、入管施設での長期収容も2度経験した。

そんな中、日本で福祉の仕事をしている聖子さんと出会った。入管収容者への面会などのボランティア活動を共にする中で、二人は距離を縮めた。

ミョーさんの積極的で誠実なアプローチもあり、やがて結婚。昨年、多くの人に祝福される中で式を挙げた。

現在、ミャンマー情勢の悪化を受けた緊急避難措置として「特定活動（1年）」の在留資格が与えられているが、これは日本政府の判断次第で失われる可能性がある不安定なものだ。現時点で配偶者ビザも認められておらず、不安定な生活が続いている。

●「彼の人生にとって、とても大切な裁判です」

ミョーさんは現在、難民認定を求める裁判を起こしている。その傍聴に東京地裁を訪れた聖子さんは、支援者たちに向けてこう訴えた。

「ロヒンギャであるということがどういうことなのか。私も想像したりニュースを見たりしてきましたが、権力側から排除され、同じミャンマーの人々からも差別される。彼がどれだけ追い込まれているのか、どれだけ辛い思いで生きてきたのかを目の当たりにして、本当に辛いです。

この裁判で難民として認められることがどういう意味を持つか。日本でも、ミャンマーでも差別は続いていて、排外主義も強く、彼は何重にも苦しんでいる。これ（裁判の結果）だけが彼の人生を良くするわけではありませんが、一つの契機となります。尊厳の問題なんです。彼の人生にとって、とても大切な裁判です」

●送還されれば命の危険がある

ミョーさんの代理人をつとめる渡邉彰悟弁護士は、裁判の状況について次のように説明する。

「彼はミャンマーでNLD（国民民主連盟）という組織で政治活動に関わり、ロヒンギャの組織でも活躍してきた人物です。その資料も裁判所に提出しました。

しかしミャンマーでは、同じ組織内でもロヒンギャであるという理由で嫌厭される。2017年以降のジェノサイドでは、ロヒンギャそのものが標的となり、多くが虐殺されています。

近年は徴兵制も始まり、一般市民も突然動員されており、軍政はロヒンギャの存在を認めていないにもかかわらず、徴兵では都合よく利用する。こうした状況だけでも、彼が難民であることは明らかです」

名古屋高裁は2024年1月、ロヒンギャの男性を難民認定するよう命じる判決を出している。渡邉弁護士は、ミョーさんが送還されれば命の危険があると指摘したうえで、「東京でも同様の判断がなされるべき」とうったえた。

●SNSのムスリムヘイトはまったく理解できない

聖子さんは、ミョーさんと同じムスリムになるため改宗した。裁判の日はヒジャブを身につけている。SNSで広がるムスリムに対するヘイトについて、こう語る。

「ムスリムが危険であるかのような書き方をされているのを見て、理解できません。私自身、モスクで勉強会に参加していますが、そこで学ぶことはとても平和的です。

SNSの情報とはまったく違います。何を危険視しているのか全然わからないです。もちろん（ヘイトが）気になってしまうこともありますが、それでも自分で学び続けたいと思っています。自分にとって得るものがあると思っています」

毎回裁判に足を運ぶ聖子さんの父親も、ミョーさんとの結婚や改宗について「本人が決めたことならいい」と理解を示しているという。

●「どれだけ苦しいことなのか、少しでも想像してほしい」

聖子さんは、夫が受けてきた苦しみを少しでも多くの人に知ってほしいと話す。

「彼が受けてきた数々の仕打ちに、私も腹が立ちます。でも代わってあげることはできないし、本当の意味で『わかる』とも言えない。それでも、どれだけ苦しいことなのか、少しでも想像してほしいんです。

日本人として、入管に関わるボランティアとして、そしてソーシャルワーカーとしても伝えていきたい。どうしたら彼を救えるのか、いつもジレンマを抱えながらずっと考え続けています。どうか関心を持って、裁判を見守り、応援してほしいです」

ミョーさんの次回裁判は、7月9日14時から東京地裁で開かれる予定だ。