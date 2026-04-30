日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）が２９日に放送され、ゲストのお笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇が自然消滅した同郷会について語った。この日は「北海道ｖｓ沖縄旅行に行きたいのはどっち！？大激論ＳＰ」をテーマに放送。北海道、沖縄それぞれ出身のタレントが出演した。吉村はゲストとして登場。トークの中で北海道出身のタレント・芹那が「テレビで沖縄会の人たちが番組出演されているの