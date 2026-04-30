【マクドナルド】から5月中旬までの期間限定で、【サンリオ】の人気キャラクターとの「コラボメニュー」が登場！ 数量限定で提供される、イラスト入りの可愛いドリンクカップにも注目。手持ちのサンリオグッズと共に写真を撮るのもおすすめです。今回は一息つきたいブレイクタイムにぴったりなフラッペ & スムージーをご紹介します。 ご機嫌な姿が可愛い！「ポムポムプリンのクリーミー