数量限定だって！！【マクドナルド】の「コラボメニュー」が超可愛いっっ♡

【マクドナルド】から5月中旬までの期間限定で、【サンリオ】の人気キャラクターとの「コラボメニュー」が登場！ 数量限定で提供される、イラスト入りの可愛いドリンクカップにも注目。手持ちのサンリオグッズと共に写真を撮るのもおすすめです。今回は一息つきたいブレイクタイムにぴったりなフラッペ & スムージーをご紹介します。

ご機嫌な姿が可愛い！「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」

フラッペを持ったご機嫌なポムポムプリンが描かれた可愛いカップ。裏面にはハローキティのイラスト入りです。手描きのようなタッチのイラストに、眺めているだけでも癒されそう。公式サイトによれば「コクのあるカスタード味のフラッペドリンク」がベースで、まろやかで優しい味わいが楽しめるかも。ドリンクとイラストの色味がマッチした、一体感のあるビジュアルもたまりません。

ホイップをのせたデザート系ドリンク！

「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」の天面には、たっぷりのホイップクリーム。デザートのような一杯が堪能できそうです。ホイップをフラッペとしっかりと混ぜ合わせれば、ちょっとした味変も楽しめそう。

シンプルな仕上がりの「ハローキティのジューシーいちごスムージー」

食後にも飲みやすそうないちご味のスムージー。こちらはドリンクカップを持ったキティが描かれており、周りにはハートやリボンまで散りばめられた可愛らしいデザイン。裏面にはポムポムプリンのイラストもプリントされています。トッピングのないシンプルさが特徴的で、持ち歩き時に見た目が崩れる心配がなく、テイクアウトにもうってつけです。

シャリシャリな食感も楽しめる！？

「ハローキティのジューシーいちごスムージー」についてさらに深掘り！ @ftn_picsレポーターともさんによれば「シャリシャリ感」があり、食感が楽しめる分ほどよい飲み応えも期待できます。「ジューシーで甘さのある濃厚ないちご味」に仕上がっているそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino