紗倉まな、30代の出産ラッシュで感じた“不安”明かす「産まなかったらこの家でひとりで…」
セクシー女優、そして作家として唯一無二の存在感を放つ紗倉まなさん。最新作『あの子のかわり』で紗倉さんが挑んだのは「妊娠・出産」というテーマでした。
30代を迎え、周囲の変化や自身の職業観と向き合う中で芽生えた葛藤、そして母親との関係性から見えてきたものとは。インタビュー前編では、作品に込めた想いと、女性たちの間に横たわる、見えない「分断」について聞いていきます。
◆「産む」ということが非現実的だった
――新刊『あの子のかわり』で「妊娠・出産」というテーマを選んだ動機をあらためてお聞かせください。
紗倉：もともと妊娠や出産って、積極的に書きたいテーマではなかったんです。小説って、どうしても自分と重ねて読まれてしまう可能性が高くなるので、作品として読んでもらいやすくするには、限りなく自分から離れたキャラクターのほうがいい、と考えていた時期もありました。
『あの子のかわり』は、最初は短編の形でスタートしたのですが、担当編集者さんから、「もっと読んでみたいです。内容を膨らませてみてください」と背中を押されたことが、長編として深く掘り下げるきっかけになりました。
──長年一緒に仕事をしてきたマネージャーさんがご出産されるなど、身の回りにも出産ラッシュがあったそうですね。
紗倉： そうなんです。30代に入って、親友やマネージャーさんなど、身近な人たちが相次いで出産したり、すぐに産まなくても卵子凍結を検討する人もいたりして、「やはり女性として生きていく上では、避けられないテーマなのかな」と思うようになったのも大きかったですね。
ただ、これはちょっと暗い話なんですが、私個人の話でいえば、AVの仕事をしていると「産む」ということが、どこか非現実的で、産んだ後に投げかけられる言葉を想像しただけでも、その気概すら削がれてしまうこともあって。
「もし産んだら自分はどんなことを思うのかな」「子どもを産まなかったら、私はこの家でひとりで死んでいくのかな」とか、そういうことをぐるぐる考え始めたら、もう朝方になっていた……やばい寝よう……ってなったこともあります（苦笑）。
◆「きれいな傷だな」母の帝王切開の跡と、驚愕の本音
紗倉：妊娠・出産をテーマにする上では「母親」という存在も切り離せませんでした。うちの母親、私を帝王切開で生んでくれたんですが、手術の途中で麻酔が切れたらしくて、お腹の皮膚がびよ〜んと広がっている光景を目にしたらしいんです。
「お医者さんに『麻酔切れました〜！』と言ったら、すぐに麻酔打たれて、あなたが生まれたのよ」なんて話を昔からしてくれていたので、母のお腹の傷を見るたびに「きれいな傷だな」と思っていました。私がこの世に出た証、意味のある傷なんだなって……。そういった、母を介して思うこともこの作品を書く大きな原動力になっていましたね。
──紗倉さんといえば、お母様もテレビに一緒に出演されたり、AVの仕事を公認されていたり、「何でも話せる仲良し親子」といった印象があります。
紗倉：そう思ってもらえたらホッとするんですが、私、自分でも「母に対して手厳しいな〜」と思うことが多いんです。
うちの母はお酒が大好きで、よく酔っ払いながら話すんですけど、「子どもを産んでよかったなって思う。あなたと会いたかったし、なによりも子育ても楽しかったから！」と最初は「いい話だな〜」と思いながら聞いていたんです。
でもその後、「あなたは私にとって、もう親みたいな存在なのよね。いざ私の身になにかあっても、面倒見てくれるしありがたいわ」といった、ひどく利己的な発言が飛び出して、その場でひっくり返ってしまいましたね（苦笑）。
30代を迎え、周囲の変化や自身の職業観と向き合う中で芽生えた葛藤、そして母親との関係性から見えてきたものとは。インタビュー前編では、作品に込めた想いと、女性たちの間に横たわる、見えない「分断」について聞いていきます。
――新刊『あの子のかわり』で「妊娠・出産」というテーマを選んだ動機をあらためてお聞かせください。
紗倉：もともと妊娠や出産って、積極的に書きたいテーマではなかったんです。小説って、どうしても自分と重ねて読まれてしまう可能性が高くなるので、作品として読んでもらいやすくするには、限りなく自分から離れたキャラクターのほうがいい、と考えていた時期もありました。
『あの子のかわり』は、最初は短編の形でスタートしたのですが、担当編集者さんから、「もっと読んでみたいです。内容を膨らませてみてください」と背中を押されたことが、長編として深く掘り下げるきっかけになりました。
──長年一緒に仕事をしてきたマネージャーさんがご出産されるなど、身の回りにも出産ラッシュがあったそうですね。
紗倉： そうなんです。30代に入って、親友やマネージャーさんなど、身近な人たちが相次いで出産したり、すぐに産まなくても卵子凍結を検討する人もいたりして、「やはり女性として生きていく上では、避けられないテーマなのかな」と思うようになったのも大きかったですね。
ただ、これはちょっと暗い話なんですが、私個人の話でいえば、AVの仕事をしていると「産む」ということが、どこか非現実的で、産んだ後に投げかけられる言葉を想像しただけでも、その気概すら削がれてしまうこともあって。
「もし産んだら自分はどんなことを思うのかな」「子どもを産まなかったら、私はこの家でひとりで死んでいくのかな」とか、そういうことをぐるぐる考え始めたら、もう朝方になっていた……やばい寝よう……ってなったこともあります（苦笑）。
◆「きれいな傷だな」母の帝王切開の跡と、驚愕の本音
紗倉：妊娠・出産をテーマにする上では「母親」という存在も切り離せませんでした。うちの母親、私を帝王切開で生んでくれたんですが、手術の途中で麻酔が切れたらしくて、お腹の皮膚がびよ〜んと広がっている光景を目にしたらしいんです。
「お医者さんに『麻酔切れました〜！』と言ったら、すぐに麻酔打たれて、あなたが生まれたのよ」なんて話を昔からしてくれていたので、母のお腹の傷を見るたびに「きれいな傷だな」と思っていました。私がこの世に出た証、意味のある傷なんだなって……。そういった、母を介して思うこともこの作品を書く大きな原動力になっていましたね。
──紗倉さんといえば、お母様もテレビに一緒に出演されたり、AVの仕事を公認されていたり、「何でも話せる仲良し親子」といった印象があります。
紗倉：そう思ってもらえたらホッとするんですが、私、自分でも「母に対して手厳しいな〜」と思うことが多いんです。
うちの母はお酒が大好きで、よく酔っ払いながら話すんですけど、「子どもを産んでよかったなって思う。あなたと会いたかったし、なによりも子育ても楽しかったから！」と最初は「いい話だな〜」と思いながら聞いていたんです。
でもその後、「あなたは私にとって、もう親みたいな存在なのよね。いざ私の身になにかあっても、面倒見てくれるしありがたいわ」といった、ひどく利己的な発言が飛び出して、その場でひっくり返ってしまいましたね（苦笑）。