意外と見られてる！？感度高めなイマドキガール愛用の【スマホケース】をご紹介♡

スマホケースは使う人の個性が出る分、どんなものを使っているのか、意外と見られているもの！今回は、感度高めなイマドキガールたちの「スマホケース事情」を教えてもらいました。推しとのコラボグッズや人気ブランドのアイテムなど、個性あふれる愛用品を、ぜひ参考にして♡

LOVE BUZZ ITEM vol.50 THEME：お気に入りのスマホケース Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、感度高めなイマドキガールのスマホ事情を調査。 話題のスマホケースブランドのものから格安ケースまで。個性あふれる愛用品を紹介してもらいました♡

Check!Ray♥CampusGirl・石井凜 韓国LOVEな現役大学生ミス青山2024GP Instagram：@rin_ishii0406 即買いした推しコラボのスマホケース 「私の最推しグループ、TWICEと「CASETiFY」のコラボ。グループ結成8周年を記念した限定デザインが発売されると知り、すぐに店舗へ！TWICEのロゴがちりばめられた、POPなデザインで、SNS映えも抜群です♡」

Check!Ray♥Influencer・YUNA 美容マニアな甘ギャルインフルエンサー Instagram：@yuna_peach___ ぷっくりした立体デザインでSNS映え確実 「人気のスマホケースブランド「Urban Sophistication」のもの。猫耳デザインは、K-POPアイドルが愛用して、SNSでバズっていたので購入！チャームも猫のしっぽ風のものをあわせて、さらに猫っぽさをプラスしました♡」 ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

YUNA

Ray編集部 エディター 草野咲来

石井凜