【ルームツアー】整理収納アドバイザーが公開！引っ越し後3日で片付く部屋作り
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が「プロと片付けたらここまで変わる！｜引越し後150箱→3日で整った部屋【引越し収納サポート】」を公開した。動画では、整理収納アドバイザーの安田みらいさんが、引っ越しをした顧客のサポート事例として、ルームツアー形式で各部屋の収納術を紹介している。150箱もの荷物をわずか2日で開梱し、3日で美しく整えたというプロセスと、すぐに真似できる実践的なアイデアが詰め込まれている。
まずはキッチンから。朝の準備や片付けが楽になるよう「動線を意識」した配置がポイントだ。ゴミ箱の裏に突っ張り棒で作ったゴミ袋収納や、冷蔵庫横の隙間を活用した水筒収納など、デッドスペースを無駄なく活用。細かいお弁当グッズも仕切りを使って綺麗に収め、深い引き出しには食品を立てて収納することで「とても在庫管理がしやすい」状態に仕上げている。
続いて廊下収納では、掃除グッズをまとめ、すぐに取り出せるように「一つ一つのボックスにラベリング」を施した。また洗面台下では、平安伸銅工業の突っ張り棚を導入。「なんだかちょっともったいないな」と思うような上部の空間も、棚を追加することで最大限に生かしている。
さらにゲストルームに設置されたIKEAの大型クローゼット「PAX」では、子供服を収納。引き出し内は「お洋服の山側が上になる」ようにたたむことで、何がどこにあるか一目でわかる美しい見た目を実現。別のクローゼットでも、洋服を色や用途で分けることで「とても見やすくて使いやすい」空間に生まれ変わった。
顧客としっかりコミュニケーションを取りながら「『一緒に整える』スタイル」で進められた今回のサポート。プロならではの視点で作られた収納の仕組みは、新生活を始める人はもちろん、日々の片付けに悩む人にとって大きなヒントになりそうだ。
まずはキッチンから。朝の準備や片付けが楽になるよう「動線を意識」した配置がポイントだ。ゴミ箱の裏に突っ張り棒で作ったゴミ袋収納や、冷蔵庫横の隙間を活用した水筒収納など、デッドスペースを無駄なく活用。細かいお弁当グッズも仕切りを使って綺麗に収め、深い引き出しには食品を立てて収納することで「とても在庫管理がしやすい」状態に仕上げている。
続いて廊下収納では、掃除グッズをまとめ、すぐに取り出せるように「一つ一つのボックスにラベリング」を施した。また洗面台下では、平安伸銅工業の突っ張り棚を導入。「なんだかちょっともったいないな」と思うような上部の空間も、棚を追加することで最大限に生かしている。
さらにゲストルームに設置されたIKEAの大型クローゼット「PAX」では、子供服を収納。引き出し内は「お洋服の山側が上になる」ようにたたむことで、何がどこにあるか一目でわかる美しい見た目を実現。別のクローゼットでも、洋服を色や用途で分けることで「とても見やすくて使いやすい」空間に生まれ変わった。
顧客としっかりコミュニケーションを取りながら「『一緒に整える』スタイル」で進められた今回のサポート。プロならではの視点で作られた収納の仕組みは、新生活を始める人はもちろん、日々の片付けに悩む人にとって大きなヒントになりそうだ。
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