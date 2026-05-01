この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Mirai / 片付け収納で暮らしを変える。」が「プロと片付けたらここまで変わる！｜引越し後150→3日で整った部屋【引越し収納サポート】」を公開した。動画では、整理収納ドバイザーの安田みらいさんが、引っ越しをした顧客のサポート事例として、ルームツアー形式で各部屋収納術を紹介している。150もの荷物をわずか2日で開梱し、3日で美しく整えたというプロセスと、すぐに真似できる実践的なアイデアが詰め込まれている。

まずはキッチンから。朝の準備や片付けが楽になるよう「動線を意識」した配置がポイントだ。ゴミの裏に突っ張り棒で作ったゴミ袋収納や、冷蔵庫横の隙間を活用した水筒収納など、デッドスペースを無駄なく活用。細かいお弁当グッズも仕切りを使って綺麗に収め、深い引き出しには食品を立てて収納することで「とても在庫管理がしやすい」状態に仕上げている。

続いて廊下収納では、掃除グッズをまとめ、すぐに取り出せるように「一つ一つのボックスにラベリング」を施した。また洗面台下では、平安伸銅工業の突っ張り棚を導入。「なんだかちょっともったいないな」と思うような上部の空間も、棚を追加することで最大限に生かしている。

さらにゲストルームに設置されたIKEAの大型クローゼット「PAX」では、子供服を収納。引き出し内は「お洋服の山側が上になる」ようにたたむことで、何がどこにあるか一目でわかる美しい見た目を実現。別のクローゼットでも、洋服を色や用途で分けることで「とても見やすくて使いやすい」空間に生まれ変わった。

顧客としっかりコミュニケーションを取りながら「『一緒に整える』スタイル」で進められた今回のサポート。プロならではの視点で作られた収納の仕組みは、新生活を始める人はもちろん、日々の片付けに悩む人にとって大きなヒントになりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

キッチンからルームツアースタート
02:11

ラベリングで見やすい廊下収納
02:30

突っ張り棚を活用した洗面所収納
03:25

IKEAのPAXを活用したクローゼット収納
05:25

引っ越し後3日目の部屋の様子

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