まさに『理想のバッグ』かも！【ワークマン】嬉しい機能たくさん♡「優秀マザーズバッグ」

子どもを連れて出かける時は荷物が多くなりがち。そんな時のバッグは気負わず使えてたっぷり収納できるものがベスト！ そこでおすすめしたいのが【ワークマン】から登場したマザーズバッグ。撥水や小分けしやすいポケットなど嬉しい機能を備えたバッグは、忙しいママの強い味方になりそう。コーデに馴染みやすいシンプルなデザインも魅力なので、ぜひお出かけの相棒にしてください。

デイリーから旅行まで頼れるボストンタイプ

【ワークマン】「ファミリーライフボストンバッグ」\4,500（税込）

こちらのボストンバッグは、ポケットが全部で15個という収納力の高さが魅力。保冷ポケットもあるので、冷たい飲み物を持ち歩きたいこれからの季節に便利です。スーツケースの上に固定できるベルトが付いているため、マザーズバッグとしてだけではなく、旅行にも使えそう。ワンカラーで統一したシンプルな見た目や、上品なゴールド色の金具など、大人が使いやすいきれいめのデザインが嬉しいポイント。

忙しいママをサポートする機能性トートバッグ

【ワークマン】「高撥水マザーズキルティングマルチアウトポケットトート」\3,500（税込）

持ち手の長さが調節できる2wayバッグ。サイドやフロント、内側に複数のポケットが配されていて、サイドの保温保冷ポケットにはペットボトルや哺乳瓶を立てて収納が可能。出先で汚れた服やタオルを入れるのに便利な防水生地のポケットも付いています。表面には撥水加工が施されており、急な雨にも対応◎

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M