「昔っぽいかも？」って思ったら！【40・50代】今すぐ見直したい「トレンドヘア」

何年も同じ髪型を続けていて時代遅れに感じたら「トレンドヘア」を要チェック！ 長さを大きく変えなくても、シルエットや毛先の動きを工夫することで、今っぽい垢抜けた印象にアップデートできるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き立てるヘアスタイルをご紹介します。

ひし形シルエットのウルフボブ

以前に入れたハイライトを活かして色味を重ねることで、美しい透明感を引き出したウルフボブ。トップはふんわりとさせつつ首元できゅっとくびれを作り、キレイなひし形シルエットに整えています。ベースは外ハネにすることで抜け感をプラス。メリハリのあるスタイルを楽しみたい人にぴったりです。

首がすっきり見える柔らかなミニボブ

首がすっきりと見える長さに切りそろえられた、丸みのある柔らかなミニボブ。薄めのカシスオレンジのカラーリングが艶やかに発色し、驚くほどの美髪に。クシ跡が残るような繊細なスタイリングも、上品な空気感をもたらしてくれそうです。

ラフに動く切りっぱなしのくびれボブ

顎下のラインで切りっぱなしにしつつ、顔まわりにレイヤーを入れてラフな動きを表現したくびれボブ。ヌーディーアッシュをベースに、太さの違うハイライトをミックスして全体にのせることで、気になる白髪をぼかしています。さらにベースは外ハネに整えて、トレンド感満載のオシャレヘアを実現しました。

レイヤーロブで暗髪でも軽やかに

表面にたっぷりとレイヤーを入れた、長めのロブスタイルです。カラーは落ち着いたくすみブラウン。レイヤーカットがもたらす軽やかな動きでシルエットに抜け感が加わることで、暗めの髪色でも重たく見えにくいのがポイント。全体に空気を含むような立体感が生まれ、長さを変えずに爽やかな印象を楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@marin_vvv様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。