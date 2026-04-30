「ホワイトソックス３−２エンゼルス」（２９日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は２打数無安打で３試合ぶりのノーヒットに終わるも３四球でサヨナラ勝ちに貢献。チームは延長十回に勝負を決めてエンゼルスをスイープした。村上は延長十回、無死一、二塁で迎えた第５打席。カウント３ボールとなり、４球目も冷静に見極めて満塁と好機を拡大した。そして１死後、モンゴメリーがセンターへ試合を決める一打を放った