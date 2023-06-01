◆米大リーグホワイトソックス―エンゼルス（２９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）エンゼルスの菊池雄星投手が敵地のホワイトソックス戦に先発。３回裏に備えてウォーミングアップ中に首脳陣がマウンドに集まって、協議した結果、降板した。球団は左肩の張りと発表した。過去６試合、０勝３敗で防御率６・２１だった菊池だったが、１０・６度という冷え込みの中でも半袖姿で登板。１回、村上との初対戦では９５・