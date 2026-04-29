２９日午前、秋田市の秋田港周辺でクマの目撃が相次ぎました。クマは北防波堤近くのパイプライン上に一時とどまり、釣り人たちが避難する事態となりました。秋田臨港警察署によりますときょう午前10時40分ごろ秋田市飯島にある秋田港北防波堤近くでパトロール中の警察官がクマを目撃しました。北嶋大聖記者「本来なら多くの釣り人客でにぎわう防波堤の近くには複数のパトカーがいて警戒にあたっています。この近くのパ