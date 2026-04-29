【モデルプレス＝2026/04/29】元AKB48の河西智美が4月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿の衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】28kg減話題の元AKB「まだまだ現役」美脚スラリのミニスカ姿◆河西智美、AKB劇場でミニスカ衣装披露河西は「ありがとうAKB48 ありがとうチームK ありがとう二期生のみんな！！！」とつづり、27日に東京・AKB48劇場で開催された「2期生デビュー20周年記念イベント！〜20Years have