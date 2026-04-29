２８日に放送されたテレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」で、予想額４００万円も、鑑定結果が１億円という超お宝鑑定が飛び出した。集客数が減ってきている京都府立植物園の職員が登場。「秘蔵のお宝で集客アップしたい」と持参したのが、４００年前に中国で作られた幻の医薬研究書の「本草綱目」の初版本だった。徳川家康も愛読したと言われる貴重な本だが、そんな本がなぜ植物園に？職員は１００年ほどまえに植物学者の白