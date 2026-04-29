陸上・織田幹雄記念国際陸上の織田幹雄記念国際が29日、ホットスタッフフィールド広島で行われ、日本トップが集結した女子100メートル障害のA決勝は、田中佑美（富士通）が13秒03（向かい風0.9メートル）で制した。日本歴代1〜4位のハードラーが揃った一戦。誰よりも速く駆け抜けたのは田中だった。今年は五輪、世界選手権の世界大会がない1年。最大目標は9月19日に名古屋で開幕するアジア大会となる。同大会の出場枠は2。