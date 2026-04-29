◆ 打順組み換えが的中し打ち合い制すヤクルトが阪神に勝利し連敗ストップ。2ケタ得点を挙げるなど打線が奮起し首位攻防戦を制した。28日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、打順変更に注目が集まった。試合前には打撃不振が続いていたオスナが一軍登録を抹消。代わって、キャンプ中のケガから復帰した内山壮真が一軍昇格し、3番に起用された。4番にはサンタナ、5番には赤羽由紘が入り、新たなクリーンアップが形