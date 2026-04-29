メッツは２８日（日本時間２９日）、千賀滉大投手（３３）を腰椎の炎症のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に登録した。Ｃ・スコット投手が昇格する。千賀は今季２戦目まで５回以上２失点とし順調にシーズンに入ったが、直近３登板では３回途中７失点、４回途中７失点（自責６）、３回途中３失点で３連敗と崩れ、防御率は９・００となっていた。千賀は２６日（同２７日）の前回登板後に投球動作に問題があると断言。「今自