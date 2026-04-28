信越化学工業がこの日の取引終了後に２６年３月期連結決算を発表しており、売上高２兆５７３９億円（前の期比０．５％増）、営業利益６３５２億４００万円（同１４．４％減）、純利益４７４４億５９００万円（同１１．２％減）となった。 半導体市場がＡＩ関連の活況によりそれ以外の分野の需要も上向いたことで、シリコンウエハー、フォトレジスト、マスクブランクスなどの半導体材料が伸長したが、塩化ビニルの市況