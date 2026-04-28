「バーガーキング・ジャパン」の公式「X」アカウントが4月28日、更新。「ワッパー」のきれいな食べ方を紹介しています。【画像】「ワッパーのきれいな食べ方」2つの裏技！試したい！片手でワイルドに…「ワッパーの食べ方」第2弾！公式アカウントは、「ワッパーのキレイな食べ方、第2弾！前回公開したURAWAZA第1弾好評につき、別バージョンをご紹介！」とコメント。「このURAWAZA WILDを使えば、片手でワイルドに大型本格バ