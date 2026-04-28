「バーガーキング・ジャパン」の公式「X」アカウントが4月28日、更新。「ワッパー」のきれいな食べ方を紹介しています。

【画像】「ワッパーのきれいな食べ方」2つの裏技！ 試したい！

片手でワイルドに…「ワッパーの食べ方」第2弾！

公式アカウントは、「ワッパーのキレイな食べ方、第2弾！ 前回公開したURAWAZA第1弾好評につき、別バージョンをご紹介！」とコメント。「このURAWAZA WILDを使えば、片手でワイルドに大型本格バーガー『ワッパー』をキレイに食べられます！ ぜひバーガーキングの看板商品『ワッパー』でお試しください！」と、動画を投稿しています。

【ワッパーのきれいな食べ方】

（1）ワッパーを真ん中に置き、左手で固定する。

（2）右手で、右端の折り込み部分を開き、中心に沿って右手を勢いよく360度回転させ、包装紙を切り離す。

（3）「いただきまーす！」

バーガーキングの看板メニューであるワッパーは、一般的なハンバーガーの約1.4倍という大きさ。「食べづらい」と感じていた人は多いようで、3月に公開された第1弾の「ワッパーのきれいな食べ方」の投稿は120万回以上表示され、1万2000件の「いいね」を集める大反響となりました。

今回の第2弾にも、「試してみます」「こんな食べ方があるとは知らなかった」「マジか。そんな食べ方があったとは」との声が上がっています。