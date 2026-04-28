【バーガーキング】ワッパーを片手できれいに！“裏技”に反響 SNS「知らなかった」「試してみます」
「バーガーキング・ジャパン」の公式「X」アカウントが4月28日、更新。「ワッパー」のきれいな食べ方を紹介しています。
【画像】「ワッパーのきれいな食べ方」2つの裏技！ 試したい！
片手でワイルドに…「ワッパーの食べ方」第2弾！
公式アカウントは、「ワッパーのキレイな食べ方、第2弾！ 前回公開したURAWAZA第1弾好評につき、別バージョンをご紹介！」とコメント。「このURAWAZA WILDを使えば、片手でワイルドに大型本格バーガー『ワッパー』をキレイに食べられます！ ぜひバーガーキングの看板商品『ワッパー』でお試しください！」と、動画を投稿しています。
【ワッパーのきれいな食べ方】
（1）ワッパーを真ん中に置き、左手で固定する。
（2）右手で、右端の折り込み部分を開き、中心に沿って右手を勢いよく360度回転させ、包装紙を切り離す。
（3）「いただきまーす！」
バーガーキングの看板メニューであるワッパーは、一般的なハンバーガーの約1.4倍という大きさ。「食べづらい」と感じていた人は多いようで、3月に公開された第1弾の「ワッパーのきれいな食べ方」の投稿は120万回以上表示され、1万2000件の「いいね」を集める大反響となりました。
今回の第2弾にも、「試してみます」「こんな食べ方があるとは知らなかった」「マジか。そんな食べ方があったとは」との声が上がっています。