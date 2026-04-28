２８日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１７３．０５ポイント（０．６７％）安の２５７５２．６０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８２．７０ポイント（０．９４％）安の８６７３．６２ポイントと続落した。売買代金は１３１１億９０９０万香港ドルとなっている（２７日前場は１３４６億２０００万香港ドル）。中東情勢の不透明感が重し。米イランの和平