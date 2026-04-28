アイドルグループ「乃木坂46」の川〓桜さんの初写真集『エチュード』をめぐり、掲載写真がSNSに投稿され、拡散されるケースが相次いでいます。こうした事態を受け、出版元の新潮社は4月21日、公式サイトなどで、無断転載や共有に加え、生成AIによる加工についても「固くお断りします」と注意喚起しました。さらに新潮社は、中面だけでなく「カバーを外した本体表紙」も対象と明記。発信者情報開示請求を含む法的措置の可能性にも言