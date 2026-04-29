【ワシントン共同】米財務省は28日、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の通航料をイラン側に支払えば制裁対象になると明らかにした。イランは海峡を事実上封鎖し、通航料を徴収する意向を示している。実際に入金されたとの報道もあり、こうした動きをけん制した。財務省ホームページ上で「Q＆A」方式で説明した。「ホルムズ海峡を安全に通過するために通航料を支払うことは認められているか」との質問に対して、イラン政府や