ＭＬＢが米スタンフォード大の佐々木麟太郎が２６日（日本時間２７日）のフロリダ州立大戦で放った逆転サヨナラ満塁弾に反応した。２７日（同２８日）に公式Ｘで「日本のスラッガー・佐々木麟太郎がサヨナラ満塁ホームランを放ち、今週末にスタンフォードがフロリダ州立大をスイープで下すのに貢献」と驚いた表情の絵文字もつけた。普段はメジャーリーガーに関する投稿が多いだけに異例の反応と言える。佐々木は同戦の３−４