来月１０日から始まる大相撲夏場所の新番付が発表されました。日本相撲協会はきょう大相撲夏場所の新番付を発表し、元大関・朝乃山は「東前頭１０枚目」と番付を２枚上げました。先月の春場所では、目標にしていた２桁には届かなかったものの８勝７敗と勝ち越しました。大相撲夏場所は来月１０日から両国国技館で始まります。