日清オイリオグループは、日本サッカー協会（JFA）との共催による「JFA・日清オイリオ U-12年代の成長とパフォーマンスを支える食と栄養セミナー＆サッカー」を4月3日、高円宮記念JFA夢フィールドで開催した。当日は、サッカーをしている小学生（新4〜6年生）と保護者40組80人が参加。元プロサッカー選手の柿谷曜一朗さんをゲストに迎え、U-12年代が丈夫な身体をつくるために必要な食事や栄養について学んだ後、サッカー日本代