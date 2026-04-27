アサヒビールは、RTD（Ready to Drink）およびノンアルコール飲料の新シリーズ「まるごと食感サワー」から、期間限定の「未来のレモンサワー 濃いめ」など2商品を2026年4月28日から順次発売する。「未来のレモンサワー 濃いめ」「未来のノンアル レモンサワー」本物の果実入りならではの食感を楽しめる同シリーズから、限定2商品が登場する。いずれも、ふたを開けるとレモンスライスが浮き上がり、レモンの香りと味わいを楽しめる