原菜乃華が主演するドラマ「るなしい」（テレ東系）が、毎週木曜24時30分から放送中だ。本作は、恋愛を禁じられた「火神の子」として生きる女子高生・郷田るなが、恋心を抱くもフラれてしまった同級生・ケンショーへの復讐（ふくしゅう）を決意し、「信者ビジネス」に陥れていく宗教純愛サスペンス。放送がスタートし、SNS上には、「原菜乃華ちゃんの演技にゾッとする」「るなとケンショーの洗脳バトルがえぐい」「怖いけれ