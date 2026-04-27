原菜乃華が主演するドラマ「るなしい」（テレ東系）が、毎週木曜24時30分から放送中だ。

本作は、恋愛を禁じられた「火神の子」として生きる女子高生・郷田るなが、恋心を抱くもフラれてしまった同級生・ケンショーへの復讐（ふくしゅう）を決意し、「信者ビジネス」に陥れていく宗教純愛サスペンス。

放送がスタートし、SNS上には、「原菜乃華ちゃんの演技にゾッとする」「るなとケンショーの洗脳バトルがえぐい」「怖いけれど、面白過ぎる」「どんどん不穏になってきてゾワゾワする」といった反響が上がっている。

このほど、主人公のるなを演じる原と、ケンショーを演じる窪塚愛流が、互いの印象や今後の見どころを語った。

原は、本作の魅力について、「“神さま”というものが当たり前にある世界として描かれていますが、登場人物の細かい心理描写がリアルで身近に感じられる作品です。自分の中の奇麗なだけではない感情に気付かされたり、すごく“人”の話だなと思います。原作の最終巻を読んだときは、泣いてしまいました」とコメント。

窪塚は、「誰の視点に立って見るのかがキーになると思います。宗教やビジネスなど、分かりやすい言葉で例えてしまいがちですが、この作品の引き込まれるような魅力は、にじみ出るものだと思うので、僕はそこを丁寧に演じたいなと思っています」と話した。

「共演してみて、お互いの印象は?」と聞かれると、原は窪塚について「独特のオーラがある方だなと思います。腰が低くて、真っすぐで礼儀正しくて、飾らずに現場にいてくれるのがありがたいです。唯一無二の雰囲気や放っているオーラがケンショーくんに似ているなと思います」と回答。

対する窪塚は、原について「僕がお芝居に対して不安に思っていたところを、そのままでいいんだよとアドバイスをしてくれたり、落ち着かせてくれたりするので、すごくうれしいです」と声を弾ませた。

また、「今後の展開や見どころは?」と振られた原は、「るながケンショーを信者ビジネスに引き込むために、どのように仕掛けていくのか、対するケンショーも一筋縄ではいかないので、ケンショーがるなに、どのように対抗していくのかが見どころです。展開が早くて面白いです」とアピール。

窪塚は、「最後までどうなるかが分からないですし、テーマとなっていることは、闇と光が交錯する信者ビジネスですが、なぜ僕たちが魅了されてそれをやっているのかを見てほしいです。ケンショーはお母さんのためですし…純愛なんです。1つ1つのシーンにこだわって撮影しているので、見てほしいです」と語った。

ドラマ「るなしい」は毎週木曜 深夜24時30分からテレ東系で放送中。

各話放送終了後から動画配信サービス「U-NEXT」で第1話から最新話まで見放題独占配信、広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信中。

（取材・文・写真／小宮山あきの）