北海道・ニセコといえば日本有数のスキーリゾート地です。滞在や観光を求め多くの海外富裕層が訪れることで知られますが、昨今ニセコの価値はさらに拡大しています。世界的なオークションハウス・サザビーズやクリスティーズのサイトにニセコ物件が不動産商品として出品されているのです。本記事では、高橋克英氏の著書『超富裕層に「おもてなし」はいらない』（講談社）より一部を抜粋・編集し、ニセコが世界中から富裕層の人気と