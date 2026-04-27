麒麟・川島明とかまいたち・山内健司が出演する読売テレビ『川島・山内のマンガ沼』（毎週月曜深0：59）の27日、5月4日放送は「マンガ沼ライブ『ゲスト出演権争奪バトル！』」を届ける。【番組カット】赤ジャージ姿の麒麟・川島明5月30日に第2回の開催が決定した番組発のイベント『コミックシーモアpresentsマンガ沼ライブ』への出演権をかけた、「ゲスト出演権争奪バトル！」。 今回のイベントのゲスト漫画家は、『刃牙』シ