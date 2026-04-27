レジェンド漫画家との共演を目指し、漫画好き芸人が白熱バトル『川島・山内のマンガ沼』
麒麟・川島明とかまいたち・山内健司が出演する読売テレビ『川島・山内のマンガ沼』（毎週月曜 深0：59）の27日、5月4日放送は「マンガ沼ライブ『ゲスト出演権争奪バトル！』」を届ける。
【番組カット】赤ジャージ姿の麒麟・川島明
5月30日に第2回の開催が決定した番組発のイベント『コミックシーモアpresentsマンガ沼ライブ』への出演権をかけた、「ゲスト出演権争奪バトル！」。 今回のイベントのゲスト漫画家は、『刃牙』シリーズの板垣恵介氏、『ろくでなしBLUES』『ROOKIES』『べしゃり暮らし』の森田まさのり氏。そんなレジェンド漫画家の作品が大好きな、タイムマシーン3号・関太、ムーディ勝山、ビスケットブラザーズ・原田泰雅、フースーヤ・谷口理が白熱バトルを繰り広げる。
まずは、板垣氏＆森田氏作品についての「マンガ愛トーク」。心に突き刺さったシーンなど、各作品の推しポイントを熱弁。次に行うのは、「先生・作品にまつわるクイズ対決」。作品の衝撃的なシーンや、担当編集者に聞いたアンケートをもとにしたクイズに挑む。そして最後は、「“1番いい帯はどれだ！”帯-1グランプリ」。板垣氏の人気作『刃牙』シリーズ、森田氏の人気作『ろくでなしBLUES』のそれぞれの帯を4人が事前に作成。担当編集者が審査した得点を、スタジオで川島＆山内が大発表する。
最終的に、合計ポイントが高い上位2人が、イベントへの「ゲスト出演権」をゲットできるが、 熾烈なバトルに勝利し、イベントに出演できるのは果たして誰なのか。
【番組カット】赤ジャージ姿の麒麟・川島明
5月30日に第2回の開催が決定した番組発のイベント『コミックシーモアpresentsマンガ沼ライブ』への出演権をかけた、「ゲスト出演権争奪バトル！」。 今回のイベントのゲスト漫画家は、『刃牙』シリーズの板垣恵介氏、『ろくでなしBLUES』『ROOKIES』『べしゃり暮らし』の森田まさのり氏。そんなレジェンド漫画家の作品が大好きな、タイムマシーン3号・関太、ムーディ勝山、ビスケットブラザーズ・原田泰雅、フースーヤ・谷口理が白熱バトルを繰り広げる。
最終的に、合計ポイントが高い上位2人が、イベントへの「ゲスト出演権」をゲットできるが、 熾烈なバトルに勝利し、イベントに出演できるのは果たして誰なのか。