島牧村泊の山中で26日、ハンターの69歳の男性がクマに襲われる被害がありました。26日午後5時ごろ、同行していた男性の知人のハンターから「クマに襲われた」と消防に通報が入りました。警察によると当時、男性は猟友会に所属するハンターらあわせて5人でクマの春季管理捕獲を行っていました。2頭のクマを猟銃で駆除し、3頭目のクマに発砲したところ、命中して斜面から転がり落ちてきたクマに反撃されて頭や顔か